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محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين مدير تنفيذي بهيئة أبوظبي للإسكان

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محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين مدير تنفيذي بهيئة أبوظبي للإسكان محمد بن زايد يصدر قراراً بتعيين مدير تنفيذي بهيئة أبوظبي للإسكان

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين سعادة بشير خلفان سالم حايز المحيربي مديراً تنفيذيا لقطاع الخدمات المساندة بهيئة أبوظبي للإسكان.
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