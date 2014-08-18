"الأرصاد": أعلى خمس درجات حرارة سجلت اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في بيان له ان أعلى خمس درجات حرارة سجلت اليوم "الاثنين" كانت على الجزيرة حيث بلغت 46.6 درجة وفي منطقة الغويفات 46.3 وفى اشعب 46.5 وفى مدينة زايد 46.3 فيما وصلت في تييد" ومخيرز" وسويحان" والرويس الى 46.2 درجة مئوية.



> كما توقع المركز يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق مع فرصة لتكون السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر تمتد على بعض المناطق الداخلية من الدولة والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



> الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية " 20 - 35 كم" ساعة بوجه عام تصل أحيانا خلال الصباح إلى 45 كم/ساعة فوق البحر والمناطق المكشوفة.