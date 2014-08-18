أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

"الأرصاد": أعلى خمس درجات حرارة سجلت اليوم

Google+ Print
"الأرصاد": أعلى خمس درجات حرارة سجلت اليوم "الأرصاد": أعلى خمس درجات حرارة سجلت اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في بيان له ان أعلى خمس درجات حرارة سجلت اليوم "الاثنين" كانت على الجزيرة حيث بلغت 46.6 درجة وفي منطقة الغويفات 46.3  وفى اشعب 46.5  وفى مدينة زايد 46.3  فيما وصلت في تييد" ومخيرز" وسويحان" والرويس الى 46.2  درجة مئوية.


> كما توقع المركز يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق مع فرصة لتكون السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر تمتد على بعض المناطق الداخلية من الدولة والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.


> الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية " 20 - 35 كم" ساعة بوجه عام تصل أحيانا خلال الصباح إلى 45 كم/ساعة فوق البحر والمناطق المكشوفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية