محمد رمضان يتسبب بفوضى في عزاء والد رامز وياسر جلال

استقبل النجمان رامز وياسر جلال عدداً كبيراً من الفنانين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء في والدهما المخرج الراحل جلال توفيق، الذي توفي الأربعاء الماضي بعد معاناة مع المرض.

وفور وصوله أثار الفنان محمد رمضان فوضى تشبه ما حدث في عزاء الفنان سعيد صالح، وذلك بعدما تزاحم عدد كبير من الشباب من خارج العزاء للترحيب به والتقاط الصور معه.

وحضر العزاء عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السقا ومحمد فؤاد وأحمد عز ومحمود ياسين وزوجته الفنانة المعتزلة شهيرة، ونقيب الممثلين أشرف عبد الغفور وإلهام شاهين ونادية الجندي وغيرهم.