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كريستينا أغيليرا تنجب طفلتها

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الإثنين 18-08-2014 14:49

أنجبت النجمة العالمية Christina Aguilera مولودة جديدة، أوّل من أمس، في مستشفى خاصّ في لوس أنجلوس، بعدما خضعت لعملية قيصرية.
وهذه الطفلة هي الأولى للنجمة البريطانية، البالغة من العمر 33 عاماً، من خطيبها Matt Rutler.
يُذكر أنّ Christina Aguilera لديها صبيّ، يبلغ من العمر 6 أعوام، من زوجها السابق Jordan Bratman، حيث كانا قد تزوّجا عام 2005، ثمّ انفصلا بعد 5 أعوام.

 

الحمل يُعرّي كريستينا أغيليرا

 

 

 

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