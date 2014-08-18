أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

عادل إمام لـ"سيدتي نت": سعيد صالح كان أخر صديق لي

Google+ Print
عادل إمام لـ"سيدتي نت": سعيد صالح كان أخر صديق لي عادل إمام لـ"سيدتي نت": سعيد صالح كان أخر صديق لي

الإثنين 18-08-2014 15:32

أكّد الفنان عادل إمام أنه دائم السؤال عن هند إبنة الفنان سعيد صالح مشيراً في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إلى أنه يرفض أن يزايد أحد على علاقته بهذا الفنان والإنسان الذي لا يعوّض على حد تعبيره، وأوضح أنه ليس بحاجة للدفاع عن نفسه أمام من اتهموه أنه تخلى عن توديع سعيد إلى مثواه الأخير، مشيراً إلى أنّه كان خارج القاهرة، وأنه تحدّث إلى ابنته وأكدت له أنّ لا فائدة من مجيئه لأنها ستدفنه سريعاً.
وأشار الفنان الملقب بالزعيم أن سعيد صالح كان آخر أصدقائه القدامى ولهما معاً ذكريات، وقد صعدا معاً سلم النجومية، وواجها معاً مشاكل وأزمات كبيرة، لكن جمعهما الإصرار والعزيمة والوعد أن لا تحول أي عقبات دون أن يصلا إلى تحقيق طموحهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي