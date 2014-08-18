عادل إمام لـ"سيدتي نت": سعيد صالح كان أخر صديق لي

أكّد الفنان عادل إمام أنه دائم السؤال عن هند إبنة الفنان سعيد صالح مشيراً في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إلى أنه يرفض أن يزايد أحد على علاقته بهذا الفنان والإنسان الذي لا يعوّض على حد تعبيره، وأوضح أنه ليس بحاجة للدفاع عن نفسه أمام من اتهموه أنه تخلى عن توديع سعيد إلى مثواه الأخير، مشيراً إلى أنّه كان خارج القاهرة، وأنه تحدّث إلى ابنته وأكدت له أنّ لا فائدة من مجيئه لأنها ستدفنه سريعاً.

وأشار الفنان الملقب بالزعيم أن سعيد صالح كان آخر أصدقائه القدامى ولهما معاً ذكريات، وقد صعدا معاً سلم النجومية، وواجها معاً مشاكل وأزمات كبيرة، لكن جمعهما الإصرار والعزيمة والوعد أن لا تحول أي عقبات دون أن يصلا إلى تحقيق طموحهما.