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الصور الأولى من جنازة الإعلامي مازن دياب

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الصور الأولى من جنازة الإعلامي مازن دياب الصور الأولى من جنازة الإعلامي مازن دياب

الإثنين 18-08-2014 17:54

أقيم ظهر اليوم مراسم جنازة الإعلامي مازن دياب الذي قتل في الأردن، وأثارت قضيته بلبلة كبيرة في الوسطين الفني والصحافي.
وصل الجثمان عند الساعة السابعة صباحاً إلى مطار بيروت، وكانت نظرة أهل مازن إلى جثمانه عند الساعة الثانية عشرة ليوارى بعدها الثرى إلى مثواه الأخير في جبانة الأوقاف الإسلامية في بيروت.
ودع مازن وسط أهله وأصدقائه الصحفيين إلا أن اللافت هو غياب نجوم الفن الذي استضاف مازن معظمهم خلال مشواره الفني، وحضرت فقط الفنانة رويدا عطية التي بدا التأثر عليها واضحاً خلال وصول جثمان مازن.
وحضر أيضاً المخرج اللبناني عادل سرحان والممثل اللبناني ومقدم البرامج وسام صباغ.

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سيدتي