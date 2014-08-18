مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ56 بأجواء فاضحة

يبدو أنّ العمر لن يقف يوماً عائقاً أمام أفكار النجمة العالمية Madonna، التي أشعلت حفل عيد ميلادها الـ56 في "كان" الفرنسية بأجواء فاضحة جداً، في أجواء تنتمي إلى عام 1920.

ولم تتأخّر النجمة عن مشاركة هذه المناسبة مع جمهورها على "إنستغرام"، حيث نشرت مجموعة من الصور، جمعتها بالعارضة الشهيرة Kate Moss، وDean وDan Caten مصمّمي DSquared2، إضافة إلى صور أخرى من الحفل الذي كان فاضحاً وضمّ راقصات عاريات.

واللافت في هذا الحفل كان وجود ابن النجمة الكبير Rocco وابنيها بالتبنّي Mercy و David.

يُذكر أنّ النجمة نشرت أيضاً يوم ذكرى ميلادها صورة لها تعود إلى عام 1980، تظهر فيها بإطلالة تُشبه النجمة الراحلة Marilyn Monroe.

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