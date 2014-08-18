يورجن كلوب: احتراما لغزة لا أريد اللعب ضد فرق إسرائيلية

تمني يورجن كلوب المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند عدم مواجهة فرق إسرائيلية في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، احتراما لما يحدث في غزة.

وينتظر بوروسيا دورتموند قرعة المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2014-2015 بعد وصوله مباشرا إلى دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثاني علي سلم ترتيب الدوري الألماني الموسم الماضي.

وإلى جانب تفادي مواجهة فرق إسرائيلية، أوضح كلوب أنه يفضل أيضا عدم مواجهة فرق من روسيا، نظرا للأحداث السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد ضد أوكرانيا.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها "onpress الروسية": "لا أريد أن نقع في مجموعة بجوار فرق من روسيا سبب أحداث أوكرانيا".

و أضاف " كذلك فرق إسرائيل احتراما لما يحدث ضد غزة".

و أختتم "من الصعب التظاهر بأن كل شيء سيكون علي ما يرام، وأن شيئا لم يحدث".

وتشهد شرق أوكرانيا غارات روسية متتالية، أسفرت عن وفاة ما يقارب 1400 شخص وإجبار نحو 117 ألف مواطن علي الفرار من منازلهم والعبور إلى روسيا.

وعلي الجانب الآخر وتحديدا منذ الثامن من يوليو الماضي وتشهد غزة عدوان من قبل الجيش الإسرائيلي، أسفر عن استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني مع إصابة أكثر من 10 آلاف آخرين.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد عبر عن حزنه لما يشاهده من صور تعبر عن وفاة أطفال غزة.

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كما أدان الإيطالي ماريو بالوتيلي الاعتداء الإسرائيلي علي الأطفال الفلسطينيين أثناء ممارستهم كرة القدم.

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