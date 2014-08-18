“النور” : تحديد موقفنا من التحالفات بعد إعلان قانون “الدوائر الانتخابية”

أكد المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور أن الحزب سيحدد موقفه من التحالفات الانتخابية عقب إعلان قانون تقسيم الدوائر موضحاً أن العمل ما زال جارياً على قدم وساق لاختيار قائمة مرشحى الحزب فى البرلمان المقبل.

وأشار عبد المعبود ، في تصريح له اليوم الاثنين ، إلى أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أصاب جميع الأحزاب بالارتباك لعدم وضوح الرؤية التى يمكن بناء خطط العمل عليها.

وأوضح أن المجمعات الانتخابية الفرعية للحزب تواصل تقديم أسماء المرشحين تمهيداً لعرضها على المجلس الرئاسى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

في السياق ذاته التقى الدكتور مجدي سليم الأمين العام المساعد لحزب النور اليوم بمسئولي الحزب ببندر ومركزي المحلة وسمنود بمحافظة الغربية, لبحث آخر مستجدات عمل المجمعات الانتخابية واختيار المرشحين وتكثيف النشاط الخدمي والالتزام بالجماهير.