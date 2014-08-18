أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

قيادي بـ«داعش»: «الإخوان» منحرفة عن صراط الله

  • مصر
  • 10
Google+ Print

قال أبوحمزة الهلالي، القيادي بتنظيم دولة الخلافة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، إن جماعة الإخوان المسلمين «خدعت نفسها وملايين الشباب، وكانت المشكلة التي لم يفهمها قياداتها إلى الآن ولا تريد أن تفهمها أنهم منحرفون تمامًا عن صراط الله المستقيم».

ودعا في بيان نشرته أحد المنتديات الجهادية، الاثنين، جماعة الإخوان إلى التوبة و«الكفر بالديمقراطية التي خدعوا بها شباب التيار الإسلامي»، معلنًا في الوقت نفسه «وفاة جماعة الإخوان وفشلها حتى في إدارة البراجماتية الوصولية القذرة».

وناشد «الهلالي» القيادات الإخوانية «التوبة، والكفر بالطاغوت، والشرعية الديمقراطية»، مضيفًا: «ما وقع من أحداث في 30 يونيو كان صدمة عنيفة جدًا، أربكت كل القيادات، وكسرت كل توقعاتهم، وأحلامهم، وطموحاتهم، فأحدثت ردة فعل عنيفة، عاطفية مضطربة، وضعت أمامهم شبح الماضي وانقلاب 1954، وجعلتهم في حالة شديدة من الإرباك والانهاك، والشلل الذهني والفكري».

وتابع القيادي بـ«داعش» بقوله إن تلك الأحداث «جعلت تصريحات الإخوان غاية في التحدي، والصمود، وعدم التفاوض، والإصرار على عودة الوضع كما كان، ومع الحشود الكثيفة بدأوا يشعرون بالنشوة والقوة والقدرة على إدارة الأمور، ثم حدثت عملية (المنصة) و(الحرس الجمهوري)، فجن جنونهم وعلقوا أنفسهم على العاطفة والمجهول، وتصوروا أن النصر سينزل عليهم من السماء دون المضي في الطريق الذي قدره الله تعالى للأمة المسلمة».

وشدد «الهلالي» على أن قيادات الإخوان «أجهل من أن تفهم العقلية الاستخباراتية، وطرق عملها»، مرجعًا السبب في ذلك إلى كونها «جماعة إصلاحية تصلح لإدارة العمل الخيري والأنشطة الاجتماعية فقط لا غير، والفشل يحيطهم من كل جانب».

واختتم بتأكيد أن قيادات الإخوان «ليست ضد الحكم العلماني، وليست ضد قيادات الجيش، بل ضد بشخصه فقط».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر»

ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر»