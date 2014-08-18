بتوجيهات محمد بن راشد.. برنامج زمني لتطوير مرافق وموانئ الصيادين في دبي

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالاهتمام بالصيادين المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم بغية الحفاظ على مهنة الصيد باعتبارها موروثا تاريخيا لدولة الامارات ومهنة الأجداد والآباء عقد في مبنى هيئة الطرق والمواصلات اجتماعا بحضور كل من معالي الفريق مصبح راشد الفتـان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة اللواء خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي وسعادة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات والسيد صلاح الأميري مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع خدمات البيئة والصحة العامة.



> وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع تأهيل وإنشاء مرافق وموانئ للصيادين في منطقتي جميرا والحمرية مع الحفاظ على المظهر الجمالي لشواطئ إمارة دبي وتنظيم عملية رسو القوارب في الموانئ والمواقع القريبة منها وتوفير الدعم اللازم للصيادين إضافة إلى تسهيل عمل الصيادين من خلال إنشاء المرافق التي تعيين الصيادين في مهنتهم وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم وذلك انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على توفير الظروف الملائمة للصيادين وتشجيع المواطنين في الحفاظ على مهنة الصيد وأهمية تعاقب الاجيال في ممارستها.



> كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على البرنامج الزمني لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن يتم الانتهاء من انجاز كافة أعمال التطوير في مرافق الصيادين في غضون ثلاثة أشهر.



> الجدير بالذكر أن فريق عمل تطوير مرافق الصيادين يتكون من كل من معالي الفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة اللواء خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي وسعادة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات وسعادة حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي وسعادة أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي.