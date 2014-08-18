وزيرة القوى العاملة تؤكد استعداد الوزارة لتقديم أي دعم لمشروع قناة السويس الجديدة

أكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري استعداد الوزارة لتقديم أي دعم يطلب منها لمشروع قناة السويس الجديدة ، وطلبت من مدير القوى العاملة بالإسماعيلية جمال عبد السلام حصر التكلفة بهذه الاحتياجات تمهيدا لقيام الوزارة بتوفيرها مع أية احتياجات أخري للمشروع.

جاء ذلك فى تصريح لوزيرة القوى العاملة عقب قيامها اليوم الاثنين” بزيارة مشروع حفر محور تنمية قناة السويس الجديدة، وتفقدها موقع المشروع والتقت بالعاملين به.

كما قدمت الوزيرة للعاملين والمشروع قافلة بها خزانات مياه ، ومواد غذائية، ومياه، و500 “تي شرت” مكتوب عليها وزارة القوي العاملة والهجرة” تحيا مصر” وأعلام مصر كهدية من الوزارة.

كما طلبت الوزيرة من مدير المديرية حصر وتسجيل أسماء العاملين بالمشروع باعتبارهم عمالة غير منتظمة وتطبيق جميع المزايا التي تسري علي هذه الفئة من رعاية اجتماعية وصحية وتأمينية، وتسجيل عقود العمالة التي تعمل حاليا للحفاظ علي جميع حقوقهم.

ووجهت القوات المسلحة ومحافظة الاسماعيلية الشكر والتقدير للوزيرة علي جهودها ودعمها للمشروع القومي الحيوي.

وكانت الوزيرة قد وصلت لمحافظة الإسماعيلية صباح اليوم الاثنين، والتقت بالمحافظ اللواء أحمد بهاء الدين القصاص في مكتبه بديوان عام المحافظة ، وتناول اللقاء نبذة من مشروع محور تنمية قناة السويس الجديدة ، واحتياجات الموقع لقيام وزارة القوي العاملة بالإسهام في هذه الاحتياجات ثم استقلت عبارة نقلتهم للمشروع واستعرضت الوزيرة والمحافظ احتياجات المشروع التي يمكن أن تقدمها الوزارة من دورات مياه متنقلة وبرافانات، وأية احتياجات أخرى.

أ ش أ