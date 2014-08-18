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مصدر عسكري كوري جنوبي يؤكد إطلاق كوريا الشمالية نوعا جديدا من الصواريخ التكتيكية

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مصدر عسكري كوري جنوبي يؤكد إطلاق كوريا الشمالية نوعا جديدا من الصواريخ التكتيكية مصدر عسكري كوري جنوبي يؤكد إطلاق كوريا الشمالية نوعا جديدا من الصواريخ التكتيكية

أرشيفية

أكد مصدر عسكري كوري جنوبي، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية نفذت تجربة اطلاق لصواريخ تكتيكية جديدة بإمكانها أن تشكل خطرا على المنشآت العسكرية الرئيسية في كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مصدر رفض الكشف عن هويته قوله “وفقا لتحليلنا بالاشتراك مع الولايات المتحدة لصور اطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، اكتشفنا أن الصواريخ الخمسة قصيرة المدى التي أطلقتها كوريا الشمالية الأسبوع الماضي هي صواريخ تكتيكية جديدة”.

وكانت بيونج يانج قد أطلقت الخميس الماضي خمسة صواريخ قصيرة المدى حلقت على بعد 220 كيلومترا من بلدة ونسان الحدودية الشرقية باتجاه البحر الشرقي.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الأمر الى تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، إذ بإمكان هذه الصواريخ الآن الوصول بسهولة إلى مقر القيادة العسكرية في كوريا الجنوبية في مقاطعة تشانج تشونج الجنوبي في حال أطُلق الصاروخ الجديد من بلدة كايسونج الحدودية.

أ ش أ

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