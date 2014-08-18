أبطال «الحرب العالمية الثالثة»: السينما الأمريكية تعتمد بشكل كبير على «الاقتباس»

رد هشام ماجد على اتهام الثلاثي «هشام وشيكو وأحمد»، بسرقة فكرة فيلمهم الأخير «الحرب العالمية الثالثة» من الفيلم الأمريكي «night at the museum»، مشيرًا إلى أن السينما الأمريكية نفسها تعتمد بشكل كبير على الاقتباس، ولوجود فيلم آخر سبق الفيلم الأمريكي، ويحمل نفس الفكرة وهو «اسماعيل ياسين في متحف الشمع».

وعبر فهمي عن سعادته بنجاح الفيلم وتصدره الإيرادات في موسم عيد الفطر، مضيفًا: توقعنا نجاح الفيلم ولكن ليس إلى هذا الحد، وهدفنا من كل أعمالنا هو إسعاد الجمهور فقط، وهذا مانفعله منذ ظهورنا بـ «رجال لا تعرف المستحيل».

وأوضح فهمي خلال برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي: لم نقصد أي إهانة للشخصيات التاريخية بالفيلم، مشيرًا لانتقاد مشهده مع تمثال الزعيم أحمد عرابي، وأكد أن أي شاب جاهل سيفعل مافعله بطل الفيلم على سبيل الهزار.

واختتم شيكو كلامه قائلًا: الحرب العالمية الثالثة من أصعب الأفلام كتابة، بدأنا فيه بعد «سمير وشهير وبهير» ولمدة 6 أشهر لم نكتب إلا 20 صفحة فقط.