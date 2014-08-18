«الصيادلة» تناشد السيسي بالتدخل لحل أزمة «نقص الأدوية»

طالب هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحل أزمة نقص الأدوية، والأدوية المهربة والمغشوشة في السوق المصري.

وأضاف “هيثم” في مداخلة هاتفية لبرنامج “ملفات” على قناة “الفراعين”، مع الإعلامية سوزان شرارة: “أزمة نقص الدواء في مصر مفتعلة، رغم أن مصر بها صناعة رائدة في الشرق الأوسط، والأسباب يمكن حلها، خاصة إنها متعلقة بسياسة دوائية.

وتابع: “ملف الدواء خطير، ونحتاج الرئيس يقوم على الملف، فأزمة النواقص مفتعلة، وسببها غياب البحث العلمي، وكذلك وزارة الصحة، غير متخصصة في ملف الدواء، ولم يعد لدينا سياسة دوائية جيدة” .

وأشار إلى أن وزارة الصحة فشلت في إدارة ملف الدواء، مضيفا: “لازم الرئيس يتدخل ويتولى ملف الدواء”.

وأوضح أن النقابة العامة للصيادلة قدمت لوزارة الصحة مشروع الهيئة المصرية للصيدلة والدواء، واعتبره المشروع “الحل السحري، لكل أزمات الدواء المصري”.