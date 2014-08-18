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«الصيادلة» تناشد السيسي بالتدخل لحل أزمة «نقص الأدوية»

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«الصيادلة» تناشد السيسي بالتدخل لحل أزمة «نقص الأدوية» «الصيادلة» تناشد السيسي بالتدخل لحل أزمة «نقص الأدوية»

نقابة الصيادلة

طالب هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، الرئيس عبدالفتاح ، بالتدخل لحل أزمة نقص الأدوية، والأدوية المهربة والمغشوشة في السوق المصري.

وأضاف “هيثم” في مداخلة هاتفية لبرنامج “ملفات” على قناة “الفراعين”، مع الإعلامية سوزان شرارة: “أزمة نقص الدواء في مفتعلة، رغم أن مصر بها صناعة رائدة في الشرق الأوسط، والأسباب يمكن حلها، خاصة إنها متعلقة بسياسة دوائية.

وتابع: “ملف الدواء خطير، ونحتاج الرئيس يقوم على الملف، فأزمة النواقص مفتعلة، وسببها غياب البحث العلمي، وكذلك وزارة الصحة، غير متخصصة في ملف الدواء، ولم يعد لدينا سياسة دوائية جيدة” .

وأشار إلى أن وزارة الصحة فشلت في إدارة ملف الدواء، مضيفا: “لازم الرئيس يتدخل ويتولى ملف الدواء”.

وأوضح أن النقابة العامة للصيادلة قدمت لوزارة الصحة مشروع الهيئة المصرية للصيدلة والدواء، واعتبره المشروع “الحل السحري، لكل أزمات الدواء المصري”.

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