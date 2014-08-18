خالد سليم يشارك بحفلين فى مهرجان الأوبرا الصيفى

يشارك الفنان خالد سليم بفعاليات مهرجان الاوبرا الصيفى ،وذلك بإحياء حفلين،ويقام الاول فى الثامنة مساء الاربعاء 20 اغسطس على مسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية “.

ويقدم خالد ثانى حفلاته مساء الخميس 21 اغسطس على مسرح اوبرا دمنهور، حيث اعد برنامج فنى متنوع يضم باقة من اشهر اغانيه الخاصة منها بلاش الملامة ، خد الجميل ، بدري الوداع ، عشنا قد إيه ، عالم تاني ، أنا عاشق ، حلم عمري ، ولا ليلة ولا يوم ، نسيت نفسي ، زعلان ، كان فين من بدري وقابلت عينيك الى جانب كوكبة من اجمل أغاني الموسيقي العربية التي اشتهر بتقديمها لكبار المطربين منهم عبد الحليم حافظ ووردة .

واعرب خالد عن سعادته للمشاركة الدائمة فى مهرجانات الاوبرا المتنوعة، كما اكد مشاركته فى فعاليات الدورة الـ 23 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء .