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خالد سليم يشارك بحفلين فى مهرجان الأوبرا الصيفى

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خالد سليم يشارك بحفلين فى مهرجان الأوبرا الصيفى خالد سليم يشارك بحفلين فى مهرجان الأوبرا الصيفى

 يشارك الفنان خالد سليم بفعاليات مهرجان الاوبرا الصيفى ،وذلك بإحياء حفلين،ويقام  الاول فى الثامنة مساء الاربعاء 20 اغسطس على مسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية “.

 ويقدم خالد ثانى حفلاته مساء الخميس 21 اغسطس على مسرح اوبرا دمنهور، حيث اعد برنامج فنى متنوع يضم باقة من اشهر اغانيه الخاصة منها بلاش الملامة ، خد الجميل ، بدري الوداع ، عشنا قد إيه ، عالم تاني ، أنا عاشق ، حلم عمري ، ولا ليلة ولا يوم ، نسيت نفسي ، زعلان ، كان فين من بدري وقابلت عينيك الى جانب كوكبة من اجمل أغاني الموسيقي العربية التي اشتهر بتقديمها لكبار المطربين منهم عبد الحليم حافظ ووردة .

واعرب خالد عن سعادته للمشاركة الدائمة فى مهرجانات الاوبرا المتنوعة، كما اكد مشاركته فى فعاليات الدورة الـ 23 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء .

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