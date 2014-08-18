«القومي للمرأة»:مسلسلات رمضان لم تنصف المرأة المصرية ونطالب الدولة بإنتاج أعمال درامية

قالت لجنة الدراما بالمجلس القومى للمرأة والمشكلة من عدد من النقاد والخبراء،خلال ندوة نظمها المجلس ،الاثنين، إن هذه الأعمال غلب عليها استخدام العنف والجنس وإشباع الروح الاستهلاكية، مما ادى إلى إهدار القيم الفنية والجمالية ، موضحة أنها لاحظت انسحاب الدولة التام من مجال إنتاج الأعمال الدرامية الكبرى ، خاصة التاريخية والوطنية.

وطالبت اللجنة، في بيان، تلاه رئيس اللجنة الناقد الفني الدكتور صلاح فضل ، الدولة باستعادة دورها في تخصيص الموارد الكافية لانتاج أعمال درامية ، وهو ما يدخل في إطار الدعم المعنوي للوعي والعقل والثقافة، وتشكيل أليات تتولي تصنيف الأعمال طبقاً للمستويات العمرية للمشاهدين.

واوضح البيان أن الأعمال الدرامية فى رمضان الماضى لم تنصف السيدة المصرية، وأن الأعمال الدرامية ابتعدت عن تقديم صورة إيجابية للشخصية المصرية التي ظهرت في الفترة الأخيرة خلال ثورتي يناير ويونيو، وأكدت اللجنة أنها تعتزم دعوة صناع الدراما لندوات حوارية، لمناقشة هذه القضايا وطرح الإشكاليات.

ومن جانبها قالت الناقدة الفنية نادية رشاد، عضو اللجنة، إن الأعمال الدرامية التي قدمت هذا العام، بها الكثير من السلبيات التي وصلت إلي المنازل والبيوت المصرية، وهو ما اعترضت عليه الأمهات والفتيات في المنازل والأباء، لتضمن هذه الأعمال ألفاظ بذيئة لا تمد للفن بصلة.

المراسل : مارينا ميلاد