عودة شيكابالا لمنتخب مصر على رأس 11 محترفا لمواجهة السنغال وتونس

وقع اختيار شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر على 11 محترفا لخوض مواجهتي السنغال وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2015.

وقرر غريب ضم شيكابالا وربيعة ( سبورتنج لشبونة البرتغالي) وحمودي والنني ( بازل السويسري) وعلي غزال وصالح جمعة (ناسيونال ماديرا البرتغالي) وكوكا (ريو إفي البرتغالي) وكهربا (جراسهوبرز السويسري) وأحمد حجازي (فيورنتينا) وأحمد المحمدي (هال سيتي الإنجليزي) ومحمد صلاح (تشيلسي الإنجليزي).

ومن المقرر أن يبدأ معسكر الفراعنة في إسوان يوم 25 أغسطس الجاري، على أن ينضم المحترفون يوم 30 من الشهر ذاته.

منتخب مصر سيواجه السنغال في التصفيات يوم الخامس من سبتمبر المقبل، قبل الاصطدام بتونس في العاشر من الشهر ذاته.