سوق الذهب يشكو استغلال السماسرة للسياح

كتب: أحمد الباز

قال رفيق عباس رئيس شعبة الذهب في تصريحات خاصة لوكالة “أونا”، إن التصدير الغير مباشر من ابرز التحديات التي تواجه سوق الذهب وهو خاص بالسياحة، مخذراً من وقوع السائح ضحية رفع الأسعار لتصل في بعض الأحيان إلى أربعة أضعاف سعرها السوقي الحقيقي، حيث يعمل الجميع علي سرقة السائح لحظة قدومه لمصر،فعند قدوم فوج سياحي إلي أحد الأسواق الخاصة بالأماكن السياحية يكون العرف المتداول أن يحصل المرشد السياحي يحصل علي ما قيمتة 35% من ثمن أي عملية بيعية يقوم بها محل الذهب للسائح، وتكون هذه القيمة عبارة عن عمولة حتي يقوم المرشد السياحي بتوجية الفوج السياحي إلي سوق بعينة،بالإضافة إلي إستغلال شركات السياحة للسائحين،وكل ذلك يتحملة صاحب محل الذهب الذي يدفع إيجارا مرتفعا أيضا فيقوم بتحميل كل هذه التكاليف علي السائح عن طريق زيادة السعر لأربعة أضعافه حتي يغطي كل هذه التكاليف، والتاجر مرغم علي ذلك، فيجب علي الحكومة إيجاد حل لتلك المشكلة لأن السائح ليس “سفيها” حتي يدفع أربعة أضعاف السعر العادي، وفقاً لقوله.

وأضاف فيما يخص للتصدير المباشر فالذهب بأنواعة سواء الذهب المشغول أو الذهب الخام المستورد “المعاد تصديره ” لا يوجد عليه أي نوع من أنواع الجمارك وذلك تشجيعا للإستثمار، وفي دبي نفس الأمر، ولكن يوجد إجراءات بيروقراطية قاتلة،يضيع خلالها أربعة أيام حتي تتمكن من الحصول علي الذهب والدخول به إلي مصر أو الخروج منها وهذه مضيعة كبيرة للوقت،بالإضافة إلي التكاليف التي نتكبدها من أجل إنهاء تلك الإجراءات،لذا فالتجار يتجهون إلي دبي لسهولة الإجراءات هناك،إضافة إلي العديد من المشكلات الأخري كالضريبة وإصرار مصلحة الدمغة علي دمغ الذهب والدمغة المصرية سيئة السمعة ، ،بالإضافة إلي بعض المشاكل المتعلقة بالتعامل مع البنوك.

وقلل عباس من أهمية المشاكل الخاصة بالسوق الداخلي، “فهي ليست ذات أهمية في الوقت الحالي”- كما قال- وأرجع هذا إلى حالة الركود السائدة في السوق المحلية، والتي ترجع لعدم قدرة الناس علي الشراء في هذه الأوقات، مشيراً إلي أن هناك أولويات أكثر أهمية في الوقت الحالي بسبب ما تمر به البلاد خلال السنوات الأخيرة من شراء الذهب، فحين يتحسن السوق سيكون الوقت مناسباً لعرض تلك المشاكل.

وأوضح ان هذا لا ينفي إطلاقا أن السوق الداخلي مليئ بالمشاكل أهمها التعامل مع مصلحة الدمغة والموازين ومشاكل خاصة بالتصاريح الخاصة بمن يريد العمل في سوق الذهب والإجراءات المتعلقة بذلك.