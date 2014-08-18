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حزب الكرامة ينظم معرض لمستلزمات المدارس باسعار مخفضة

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حزب الكرامة ينظم معرض لمستلزمات المدارس باسعار مخفضة حزب الكرامة ينظم معرض لمستلزمات المدارس باسعار مخفضة

يقوم حزب الكرامة بالتنسيق مع رئاسة حي حلوان واحدى شركات الملابس الجاهزة بتنظيم معرض للملابس ومستلزمات المدارس باسعار مخفضة تصل الي ٥٠%.

يأتى المعرض ايماناً من الحزب بدوره في المساهمه لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط وذلك ضمن  مبادرة ” عشانك ”  التي دشنها حزب الكرامة امانة حلوان  بالتنسيق مع الحي و القوي الوطنية و جامعه حلوان.

من المقرر ان يتم افتتاح المعرض الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس – الساعة 7 مساءا بحضور اللواء عمرو حسين رئيس حى حلوان ، وقيادات من حزب الكرامة ، ويعد المعرض هو أولي فعاليات الحملة والتي تتبني تحسين وتطوير المجتمع في حلوان.

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