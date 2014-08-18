حزب الكرامة ينظم معرض لمستلزمات المدارس باسعار مخفضة

يقوم حزب الكرامة بالتنسيق مع رئاسة حي حلوان واحدى شركات الملابس الجاهزة بتنظيم معرض للملابس ومستلزمات المدارس باسعار مخفضة تصل الي ٥٠%.

يأتى المعرض ايماناً من الحزب بدوره في المساهمه لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط وذلك ضمن مبادرة ” عشانك ” التي دشنها حزب الكرامة امانة حلوان بالتنسيق مع الحي و القوي الوطنية و جامعه حلوان.

من المقرر ان يتم افتتاح المعرض الخميس المقبل الموافق 21 أغسطس – الساعة 7 مساءا بحضور اللواء عمرو حسين رئيس حى حلوان ، وقيادات من حزب الكرامة ، ويعد المعرض هو أولي فعاليات الحملة والتي تتبني تحسين وتطوير المجتمع في حلوان.