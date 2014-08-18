ميلان قد يعوض شيرشي ببانديف

أ ش أ - يبحث المسئولون في ميلان، التعاقد مع جوران بانديف مهاجم نابولي كبديل لاليسيو شيرشي نجم تورينو.

ويسعى فيليبو إنزاجى مدرب الروزونيري لتعزيز خط هجوم الفريق حيث يأتى شيرشى على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب فى ضمهم.

صحيفة توتو سبورت الايطالية ذكرت أن ثمن اللاعب المطلوب أيضا من أتليتكو مدريد مرتفعا بالنسبة لميلان، ما سيدفع النادي للبحث عن بدائل.

واضافت الصحيفة ان مسئولى ميلان قرروا لهذا السبب ان يبحثوا مسألة التعاقد مع اللاعب المقدونى الدولى بانديف مهاجم نابولى البالغ من العمر 31 عاما والذى ينتهى عقده مع ناديه العام المقبل.