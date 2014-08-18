رودجرز يكشف عن رسالة سواريز له قبل مواجهة ساوثامبتون

كشف براندن رودجرز مدرب ليفربول ان لاعبه السابق لويس سواريز بعث له رسالة اعرب من خلالها عن اطيب امنياته لناديه السابق، قبل المباراة التي خاضها أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قد بدأ مسيرته فى مرحلة ما بعد سواريز بفوز 2-1 على ساوثامبتون حيث كانت هذه هى أول مباراة يخوضها الفريق بعد انتقال النجم الاوروجواياني إلى برشلونة مقابل 75 مليون جنيه استرلينى .

وقال رودجرز ان سواريز بعث له "رسالة لطيفة".

وتابع "أعرب سواريز عن تمنياته لنا بالفوز، ودعى زملائه السابقين لأن يبدأو الموسم بصورة قوية، مؤكدا أن صداقته مع ليفربول لن تنتهي".

وأضاف "تأثرت بتلك اللفتة كثيرا، سواريز إنسان صالح ونفتقده كثيرا."