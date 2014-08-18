أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رودجرز يكشف عن رسالة سواريز له قبل مواجهة ساوثامبتون

Google+ Print
رودجرز يكشف عن رسالة سواريز له قبل مواجهة ساوثامبتون رودجرز يكشف عن رسالة سواريز له قبل مواجهة ساوثامبتون

كشف براندن رودجرز مدرب ليفربول ان لاعبه السابق لويس سواريز بعث له رسالة اعرب من خلالها عن اطيب امنياته لناديه السابق، قبل المباراة التي خاضها أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قد بدأ مسيرته فى مرحلة ما بعد سواريز بفوز 2-1 على ساوثامبتون حيث كانت هذه هى أول مباراة يخوضها الفريق بعد انتقال النجم الاوروجواياني إلى برشلونة مقابل 75 مليون جنيه استرلينى .

وقال رودجرز ان سواريز بعث له "رسالة لطيفة".

وتابع "أعرب سواريز عن تمنياته لنا بالفوز، ودعى زملائه السابقين لأن يبدأو الموسم بصورة قوية، مؤكدا أن صداقته مع ليفربول لن تنتهي".

وأضاف "تأثرت بتلك اللفتة كثيرا، سواريز إنسان صالح ونفتقده كثيرا."

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع