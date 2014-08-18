بالفيديو - رونالدو يقبل تحدي الثلج.. وليبرون جيمس ينتظر أوباما

سكب دلو من الماء المثلج على الرأس، هي فكرة "تحدي الثلج" المنتشرة منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي بين المشاهير من أجل جمع التبرعات لمرضى الأعصاب.

وانتشرت حملة في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل جمع التبرعات لمرضى ALS، أو ما يعرف بـ"التصلب الجانبي الضموري" والذي يهاجم النخاع الشوكي ويؤدي إلى صعوبات في النطق، تشنجات العضلات، وحتى الشلل.

تقوم هذه الحملة عن طريق تحدي المشاهير لبعضهم البعض بسكب دلو من الماء المثلج على رؤوسهم، بحيث يختار كل نجم 3 آخرين على الأكثر من أجل المشاركة في التحدي خلال 24 ساعة.

ويقوم كل نجم بنشر فيديو مصور لمشاركته على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُغرم المتخلف عن المشاركة بعد اختياره للتحدي 100 دولار يتبرع بهم لصالح مرضى ALS.

وبالطبع، يستطيع أي نجم أن يجمع بين المشاركة في التحدي والتبرع.

كيف بدأت الفكرة؟

بدأت فكرة التحدي من بيت فارتز لاعب فريق جامعة بوسطن للبيسبول، والذي تعرض للإصابة بمرض ALS منذ عامين.

وأنهى المرض مشوار فارتز مع الرياضة، بعد أن كان متوقعا أن يكون ضمن نجوم الصف الأول في فريق بوسطن ريد سوكس.

واستجاب زملاء فارتز السابقين لفكرة التحدي، وهو ما ساهم في نشرها على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقام عدد من المشاهير بالمشاركة في التحدي أمثال بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، المذيعة أوبرا وينفري، ومارك زوكربيرج مؤسس "فيس بوك".

وجاء الدور على نجوم الرياضة للمشاركة في التحدي.

ذا روك

قبل نجم المصارعة الشهير تحدي الممثلة وبطلة الألعاب القتالية روندا روسي من أجل المشاركة.

ونشر ذا روك فيديو على حسابه على "إنستجرام"، وهو يسكب الماء المثلج بنفسه فوق رأسه.

واختار تحدي الممثلين مارك ويلبرج، تشانينج تيتوم، والفنان التشكيلي براد سلاتر.

كوبي براينت

استجاب أيضا نجم فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة لدعوة المعتزل ديريك فيشر للمشاركة في التحدي.

ولكن براينت ابتكر حيلة جديدة بعيدا عن سكب دلو من الماء المثلج على رأسه، حيث ظهر في الفيديو داخل "بانيو" من الماء المثلج ليغطس فيه.

وتحدى براينت لاعبة كرة القدم سيدني ليروكس.

ليبرون جيمس

اشترك لاعب كرة سلة آخر في التحدي، حيث قبل النجم العائد إلى فريق كليفلاند التحدي بعد أكثر من دعوة.

واستجاب جيمس لدعوة لنجم كرة السلة كيفن دورانت، والممثل الكوميدي كيفن هارت.

وظهر جيمس على ظهر يخت بحري، ليقوم شخصان بسكب دلوين من الماء المثلج على رأسه.

وطلب لاعب كرة السلة تحدي الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

إلا أنه لم يكن يعرف أن أوباما رفض من قبل المشاركة في التحدي، مفضلا التبرع.

سكولز ونيفيل

قبل نجما مانشستر يونايتد السابقين بول سكولز وجاري نيفيل المشاركة في التحدي لصالح مؤسسة "جيمس مكارثي" الخيرية.

وقام كل منهما بسكب دلو من الماء المثلج على الآخر، عقب مباراة أساطير مانشستر يونايتد أمام أساطير بايرن ميونيخ الودية قبل أيام.

دارين فليتشر

جاء الدور على لاعب وسط مانشستر يونايتد الذي قبل تحدي زميله السابق بول سكولز.

واستعان فليشتر برجلين ليسكبا الماء المثلج على رأسه.

وجاء تبرع لاعب وسط مانشستر هو الآخر لصالح منظمة "جيمس مكارثي" الخيرية.

وطلب فليتشر تحدي زميليه السابقين في مانشستر كريستيانو رونالدو، وويس براون.

كريستيانو رونالدو

قبل رونالدو تحدي زميله السابق في مانشستر يونايتد فليتشر.

وظهر أفضل لاعب في العالم وهو يجلس على كرسي، ليقوم شخصان من بينهما زميله فابيو كوينتراو بكسب دلوين من الماء المثلج على رأسه.

ولم يختر رونالدو تحدي رياضيين، مفضلا مشاركة جينيفر لوبيز، بيونسيه، وليل واين.

مارسيلو

أخر الرياضيين المنضمين للمشاركة في التحدي هو البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد.

وقام زميله كريستيانو رونالدو بسكب دلو من الماء المثلج على رأسه.

واختار مارسيلو تحدي مواطنيه نيمار دا سيلفا نجم برشلونة، المذيع لوتشيانو هوك، والممثل باولو جوستافو.

تحدي جوارديولا؟

طلب كالب بورتر المدير الفني الأمريكي لفريق بورتلاند تمبرز مشاركة جوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ في التحدي.

وكان جوارديولا قد رفض مصافحة بورتو عقب مباراة فريقه أمام نجوم الدوري الأمريكي في أول أغسطس الجاري، بسبب التدخلات العنيفة على لاعبيه خلال المواجهة.

وشارك المدرب الأمريكي في التحدي، قبل أن يختار جوارديولا مع يورجن كلينسمان المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة للتحدي.