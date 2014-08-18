أنشيلوتي: كاسياس حارسنا الأساسي .. ولوبيز لم يتعرض للطرد

إفي - أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن حارس مرمى الفريق إيكر كاسياس سيستمر أساسيا في بداية الموسم، وذلك بعد أن خاض بالفعل مباراة كأس السوبر الأوروبي، حيث سيحرس مرمى الريال أيضا في كأس السوبر الإسباني.

ولم يكشف أنشيلوتي أوراقه أمام منافسه الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب الجار اللدود أتلتيكو قبل مواجهة الفريقين في ذهاب كأس السوبر الإسباني غدا الثلاثاء بملعب سانتياجو برنابيو، حيث اكتفى بالتأكيد على مشاركة كاسياس كحارس أساسي وقائد لزملاءه في الملعب.

وأضاف "لم استقر بعد على اللاعبين الذين سأدفع بهم، لكن في حراسة المرمى سيلعب إيكر"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة ريال مدريد الرياضية.

وأوضح أيضا "سيلعب إيكر غدا لأنه في حال جيدة، يتدرب بشكل جيد وهو محل ثقة، إنه يشارك حتى الآن وسنرى بعد ذلك ما سيحدث في المباريات المقبلة"، دون أن يتطرق إلى اسم الحارس الذي سيبدأ به الريال مباريات الدوري في الموسم الجديد.

وأبرز أنشيلوتي أن الحارس دييجو لوبيز لم يتم طرده من النادي الملكي بل أنه من طلب الرحيل إلى ميلان الإيطالي بعد ضم ريال مدريد للحارس الكوستاريكي الدولي كيلور نافاس.

واستطرد "قرر دييجو لوبيز الرحيل، لم يتحدث أحد عن طرده. بحث عن فرصة جيدة، وقرر البحث عن فريق. الأمر ليس له علاقة بالمستوى الرياضي. كان لدينا العام الماضي حارسين جيدين ونفس الشيء العام الجاري أيضا، دييجو لم يطلب البقاء مع هذا الفريق".