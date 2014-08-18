الزمالك: سيسيه الصفقة الوحيدة التي طلبها التوأم

لم يتدخل حسام حسن المدير الفني للزمالك وإبراهيم حسن مدير الكرة في الصفقات العديدة التي أبرمها النادي هذا الصيف رغم التعاقد مع ما يقرب من 15 لاعبا.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك: "عبد الله سيسيه هو الصفقة الوحيدة التي طلبها حسام وإبراهيم حسن، أما الباقين بالتشاور مع الجهاز الفني السابق بقيادة ميدو".

وأضاف سليمان في تصريحات إذاعية "أنهينا مع سيسيه كافة النزاعات القانونية، واتفقنا على سحب الشكوى التي قدمها ضد النادي منذ عامين بعد الاتفاق على جدولة مستحقاته".

وتابع "اقتربنا من التعاقد مع إسلام جمال مدافع طلائع الجيش، أما طارق حامد أبدى رغبة كبيرة في اللعب للزمالك، ولكن نادي سموحة يتمسك ببقائه".

وأتم أحمد سليمان "صرفنا النظر عن أحمد صبري لاعب حرس الحدود، بعدما رفض ناديه بيعه، نظرًا لأنه لم يدعم صفوفه بلاعبين جدد هذا الصيف".