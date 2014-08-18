الأهلي يواجه النجم في استاد القاهرة بدون جمهور

أبلغ اتحاد الكرة ، مسؤولي الأهلي بموافقة وزارة الداخلية على استضافة مباراة الأهلي والنجم والساحلي التونسي في كأس الكونفدرالية على ملعب استاد القاهرة بدون حضور الجمهور.

وقال وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي لـFilGoal.com:"أخطرنا الاتحاد المصري بموافقة الداخلية على خوض المباراة في استاد القاهرة بدون حضور الجمهور."

وأضاف جمعة "نتفهم رغبة الأمن في عدم حضور الجماهير خلال الوقت الحالي."

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويحتاج المارد الأحمر للتعادل على أقل تقدير، لضمان التأهل إلى نصف نهائي