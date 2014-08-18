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مرتضى: وايت نايتس سبب غياب الزمالك عن البطولات

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مرتضى: وايت نايتس سبب غياب الزمالك عن البطولات مرتضى: وايت نايتس سبب غياب الزمالك عن البطولات

جدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومه على رابطة "أولتراس وايت نايتس" المنتمية لتشجيع الفريق الأبيض، مشيرا إلى أنهم سبب غيابه عن البطولات.

ودخل مرتضى في خلافات مع وايت نايتس، حيث يزعم أنه تعرض لمحاولة اغتيال أمام مقر الزمالك فجر الأحد.

بالفيديو - مرتضى منصور: الإخوان وراء محاولة اغتيالي

ولكن وايت نايتس ردت ببيان قالت فيه أن محاولة اغتيال مرتضى مسرحية من أجل إفشال تظاهراتهم ضد سياساته، وهو ما دفع رئيس النادي الأبيض لإعلان نيته مقاضاتهم لحظر نشاط الأولتراس في .

اقرأ .. مرتضى: الأولتراس جماعات إرهابية وتستحق الإعدام

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "يوم ظهور الأولتراس كان أسودا على الزمالك، ومن يومها لم نحصل على بطولة الدوري".

ولم يفز الزمالك ببطولة الدوري منذ عام 2004، فيما تأسست رابطة "أولتراس وايت نايتس" في 2007.

وأضاف "لا وجود للأولتراس في المدرجات، والجمهور المحترم فقط هو من سيحضر المباريات".

وأتم مرتضى "ممدوح عباس رئيس النادي السابق هو من صنع وايت نايتس، وكان يمولهم ويسدد تكاليف سفرهم خلف الفريق للمباريات الخارجية".

طالع أيضا .. ممدوح عباس يرد على "مهاترات" مرتضى منصور

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فيديو اليوم السابع

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