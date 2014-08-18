17 نصيحة لتكوني أنيقة رغم حملك

الأمر يختلف عندما تنزلين من بيتك وتذهبين إلى عملك؛ تجلسين وسط غرباء-زملاء وزميلات- وتتعاملين معهم، هل تعرفين الفرق؟ تدركين أساسيات اختيارك لملابسك! ما يصح وما لا يصح، والأفضل الابتعاد عنه حالة ذهابك للعمل!

مصممة الأزياء «جيلان عاطف» تضع لك بعض الإرشادات والنصائح، وما عليك سوى الالتزام بها؛ فتحصلين على لقب «الحامل العاملة الأنيقة».

*قسمي ملابس حملك إلى مجموعتين: واحدة استمتعي بارتدائها بحرية وانطلاق وسط بيتك وأمام زوجك وأبنائك بألوانها الصارخة وربما اللامعة، مفتوحة الصدر أو بلا أكتاف، وثانية تحفظ احترامك وهيئتك ووضعك الوظيفي في مكان عملك.

*اختاري من الملابس ما يتناسب وعمرك وحجم بطنك ووضعك الوظيفي.

*ابتعدي عن الثياب المفتوحة الصدر، القصيرة، الضيقة، والإكسسوارات اللامعة؛ أنت لست عارضة أزياء!

*الحامل العاملة الأنيقة تتبع خطوط الأزياء المناسبة لها، وما عليك سوى اختيار المقاس الأكبر منها.

*في العمل تتحركين، تجلسين وتقفين، وأحيانًا تتقابلين مع غرباء، ولأناقتك ابتعدي عن كل ما يقلق راحتك أو يضغط على منطقة البطن، وابتعدي عن الجوارب الضيقة؛ فهي تشد أعصابك؛ لأنها تعوق مسار تدفق الدم في الساقين.

* اختاري الكعب المنخفض؛ فهو يحفظ توازنك، ويجنبك آلام الظهر، ويضفي عليك مظهرًا عمليًا أنيقًا.

*منذ البداية لا تختاري ملابس الحمل ذات الطابع الواحد، فهناك ملابس للبيت والزيارات العائلية، وأخرى للسهرة، وثالثة للذهاب للعمل تتحلى بمواصفات خاصة.

* مكان عملك وطبيعته يؤثران على اختيار ستايل ملابسك -رسمية أو غير رسمية- فالألوان الداكنة توحي بالتحفظ، وتتناسب والمنصب الأعلى في العمل، وطبيعة الإكسسوار تنطق بالكثير. فلا تتبهرجي.

*احتفظي بخزانتك ببنطلون جينز مخصص للحوامل، مع قميص واسع ذي ياقة، ويضفي عليك طابعًا عمليًا محببًا.

*انتقي الألوان الفاتحة الهادئة، المتفائلة، والتنانير ذات الطبعات المشجرة، فترسمين بهيئتك صورة جميلة للحامل الأنيقة في عملها.

* ارتدي ملابسك العادية طوال الأربعة الأشهر الأولى من الحمل.

*أناقتك داخل مكان عملك لها تأثير إيجابي على صحتك النفسية وإنتاجيتك، وتدفعك لمراقبة وزنك، وعدم الإفراط في تناول الطعام.

*نوعي موديلاتك؛ حتى لا يصيبك الاكتئاب طوال أشهر الحمل، يكفيك التغيرات الفسيولوجية والنفسية التي تتعرضين لها.

*التزمي بارتداء كل ما يشكل حرف الـA؛ ضيق عند الصدر ثم ينفرج ويتسع.. بعيدًا عن تحديد ملامح البطن.

* تجنبي الألوان الفاتحة والنقوش الزاهية في أشهر حملك الأخيرة؛ حتى لا يبدو قوامك أكثر امتلاء، فيصيبك الخجل وسط زملائك أو زميلاتك.

*اجعلي القطن الناعم خامة أقمشتك المفضلة، وابتعدي عن قماش الشيفون والكريب والخامات الصناعية والضاغطة على الجسم.

* لغداء أو عشاء عمل، ابحثي عن فستان يتحدد فوق الخصر ثم ينساب واسعًا، أو ينسدل على شكل بليسيه؛ لإخفاء حجم البطن، مع إكسسوار مناسب، أو شال ملون.