الكهرباء: عجز الإنتاج المتوقع اليوم يقترب من حاجز الـ6000 ميجا

أعلن ‏مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستهلك أن ‏العجز المتوقع في إنتاج ‏الطاقة ‏الكهربائية المنتجة اليوم “الاثنين” تجاوز حاجز الـ ‏‏5000 ميجاوات واقترب من حاجز الـ 6000، حيث يبلغ 5725 ‏‏ميجاوات، وهذه هي ‏أول مرة يصل فيها إلى هذا الحد، مقابل 5540 ‏ميجاوات أمس الأحد منها 5180 ‏ميجاوات ‏أحمال مفصولة و360 ‏‏ميجاوات ‏تخفيض ‏‏أحمال بالتنسيق ‏‏مع المشتركين.‏

‏ وأوضح المرصد، في نشرته اليوم الاثنين، أن مدة زيادة الاستهلاك عن الإنتاج أمس الأحد ‏بلغت ‏‏‏20ر18 ساعة ‏من بعد منتصف الليل وبداية اليوم إلى الثالثة و 10 دقائق ومن الثامنة و 50 ‏دقيقة صباحا إلى منتصف الليل، مع ارتفاع الاستخدام ساعة و 5 دقائق من الثالثة و 10 ‏دقائق صباحا إلى الثالثة و 45 دقيقة ومن الثامنة و 20 دقيقة

> إلى الثامنة و 50 دقيقة ‏صباحا. ‏‏

ولفت المرصد إلى أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 27700 ميجاوات مقابل 27890 ‏ميجاوات أمس الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 20100 ميجاوات.‏‎‏

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأحمر منذ منتصف الليل ‏‏وبداية اليوم حتى الساعة الرابعة و 45 دقيقة صباحا ثم تحول إلى اللون البرتقالي حتى ‏الخامسة و 10 دقائق ثم تحول إلى اللون الأخضر حتى الثامنة و 35 دقيقة ثم تحول إلى ‏اللون البرتقالي حتى التاسعة ثم تحول إلى اللون الأحمر حتى الثانية و 10 دقائق بعد الظهر.‏

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر ‏للمواطنين ‏‏على تعاونهم في ‏ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار ‏الذي يفيد بأن ‏‏استهلاك الشبكة فى تزايد ‏ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، ‏أما اللون ‏‏الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد ‏الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية ‏اللازمة.‏

وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الصناعيين بالتنسيق ‏معهم، وفي ‏‏فترة “زيادة الاستخدام عن الإنتاج” يتم تخفيض الأحمال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بالتناوب بين المشتركين ولا يتم ‏التخفيض بأكثر من ساعة عن ‏‏نفس المشترك في المرة الواحدة.‏‎‏ ‏‏‏‏‏‏‏

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الاستخدام الأمثل ‏لموارد ‏‏‏‏الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏‎‏ ‏‏