الكهرباء: عجز الإنتاج المتوقع اليوم يقترب من حاجز الـ6000 ميجا

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن العجز المتوقع في إنتاج الطاقة الكهربائية المنتجة اليوم “الاثنين” تجاوز حاجز الـ 5000 ميجاوات واقترب من حاجز الـ 6000، حيث يبلغ 5725 ميجاوات، وهذه هي أول مرة يصل فيها إلى هذا الحد، مقابل 5540 ميجاوات أمس الأحد منها 5180 ميجاوات أحمال مفصولة و360 ميجاوات تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
وأوضح المرصد، في نشرته اليوم الاثنين، أن مدة زيادة الاستهلاك عن الإنتاج أمس الأحد بلغت 20ر18 ساعة من بعد منتصف الليل وبداية اليوم إلى الثالثة و 10 دقائق ومن الثامنة و 50 دقيقة صباحا إلى منتصف الليل، مع ارتفاع الاستخدام ساعة و 5 دقائق من الثالثة و 10 دقائق صباحا إلى الثالثة و 45 دقيقة ومن الثامنة و 20 دقيقة
> إلى الثامنة و 50 دقيقة صباحا.
ولفت المرصد إلى أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 27700 ميجاوات مقابل 27890 ميجاوات أمس الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 20100 ميجاوات.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأحمر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى الساعة الرابعة و 45 دقيقة صباحا ثم تحول إلى اللون البرتقالي حتى الخامسة و 10 دقائق ثم تحول إلى اللون الأخضر حتى الثامنة و 35 دقيقة ثم تحول إلى اللون البرتقالي حتى التاسعة ثم تحول إلى اللون الأحمر حتى الثانية و 10 دقائق بعد الظهر.
يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة فى تزايد ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، أما اللون الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.
وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين الصناعيين بالتنسيق معهم، وفي فترة “زيادة الاستخدام عن الإنتاج” يتم تخفيض الأحمال بالتناوب بين المشتركين ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن نفس المشترك في المرة الواحدة.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.