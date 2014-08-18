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«القوى العاملة» : مليون فرصة عمل للشباب بمشروع قناة السويس الجديدة

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«القوى العاملة» : مليون فرصة عمل للشباب بمشروع قناة السويس الجديدة «القوى العاملة» : مليون فرصة عمل للشباب بمشروع قناة السويس الجديدة

وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري

أكدت وزيرة القوي العاملة ناهد عشري ، أن مشروع حفر قناة السويس الجديدة سيوفر قرابة مليون فرصة عمل للشباب مما يساهم في حل أزمة البطالة حيث سيتم تسجيل كافة العمالة في القوي العاملة كعمالة غير منتظمة لضمان الحصول علي حقوقهم من رعاية أجتماعيه وصحية ، مشيرة إلي أن دور الوزارة هو الربط بين العمالة وأصحاب العمل .

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم الاثنين ، لموقع حفر قناة السويس الجديدة ولقائها بالعاملين بالموقع ، مؤكدة أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن المهن والوظائف المطلوبة للعمل بالمشروع عبر رابط خاص “بشبكة الإنترنت” لتسجيل بيانات الراغبين في العمل وإبلاغ من يتم اختيارهم .

وأوضحت أن أصحاب الأعمال والمنشآت العاملة في مشروع القناة سيكون لها القدرة علي الدخول علي الرابط ، لإدراج فرص العمل المطلوبة وإعداد العمالة المطلوبة ومتوسط الأجور وغيرها من البيانات الأساسية للوظائف المطلوبة لضمان حصول العمالة علي أفضل فرص عمل بمشروع قناة السويس الجديدة.

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