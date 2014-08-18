طائرة أمريكية تقصف موقعا لتنظيم “داعش” في مخمور بشمال العراق

قصفت طائرة أمريكية ، مَربضا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في مخموربشمال العراق .

ونقلت وكالة انباء الاعلام العراقي “واع ” عن مركز الاعلام الوطني اليوم ان مسؤولا عسكريا في الجيش العراقي قال إن عمليات التنسيق بين الجيش وقوات البيشمركة والطيران الأمريكي جارية من أجل محاصرة الإرهابيين والقضاء عليهم بأسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه منذ بدء القصف الجوي الأمريكي أزدادت أعداد الإرهابيين الفارين من مدينة الموصل والمناطق المحاذية التي يسيطرون عليها إلى الدول المجاورة حيث وصل عدد الفارين ، حسب آخر تقرير عن الأجهزة الاستخبارية ” إلى “300″ إرهابي.

أ ش أ