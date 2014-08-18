«المصرية للمطارات» تبحث الموقف المالي والأمني وحركة الركاب

عُقد الاجتماع التننفيذي لمديري المطارات والمعروف بـ«Ex- com»، الاثنين، برئاسة اللواء طيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، بمقر الشركة المصرية للمطارات.

ناقش الاجتماع الموقف المالي ونسب الزيادة والنقص والموقف والأمني وحركة الركاب في عام 2014، مقارنة بنفس الفترة في 2013، مع تحليل حركة الطائرات والركاب والجنسيات، كما ناقش المستجدات والمقترحات والاحتياجات المقدمة من قيادات ومديري مطارات الشركة، وذلك لتقديم أعلى مستوى خدمة للركاب، وتلبية متطلبات العاملين التي قد تعوق العمل.

وتم عرض المقترحات التي تؤدي إلى زيادة إيرادات الشركة، وكيفية ترشيد الاستهلاك وتقديم أعلى مستوى خدمة للركاب.

حضر الاجتماع الطيار مصطفى صادق، مساعد رئيس الشركة للعمليات، والمهندس مدحت مكاوي، مساعد رئيس الشركة للشؤون الفنية، وعادل الدهان، رئيس قطاع المطارات، واللواء أمير على، رئيس القطاع التجارى، وهشام سلامة، رئيس قطاع الأمن، والمهندس أحمد فوزى، رئيس القطاع الفنى، وسيد صالح، رئيس القطاع المالى، ومديرو مطارات الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وبرج العرب وسوهاج والخارجة، بالإضافة إلى اللواء مجدي العقاد، مدير عام المكتب الفنى، واللواء الوصال المليجى، مدير عام التخطيط، والدكتور أحمد رشاد، متشار رئيس مجلس الإدارة للشؤون الطبية، وعماد إمام، المستشار الإعلامى للشركة، والمهندسة منال طلعت، مدير عام العلاقات العامة، وبعض مديري عموم وإدارات الشركة المختصين في مجال حركة الركاب.