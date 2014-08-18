تايلر سويفت تختار التنسيقات المتطابقة

لفتنا أسلوب التنسيقات المتطابقة في العديد من إطلالات النجمات في الفترة الأخيرة وإطلالات النجمة تايلر سويفت Taylor Swift بشكل خاص، حيث ظهرت النجمة بثلاثة تنسيقات يومية ناعمة ومتطابقة، وحصلت معها على لوك عصري وأنيق.

تختار تايلر سويفت طبعات صيفية وألوان منعشة لتنسيقاتها، كما أنها تنسق تنورة مع توب بنفس الطبعة والألوان، ولكنها تحرص على أن تختار إكسسوارات بألوان مشرقة ومغايرة، مما يضفي شيئاً من التميز على إطلالاتها.

شاهدي الإطلالات الثلاث للنجمة تايلر سويفت، وأخبرينا أيها الأجمل برأيك؟