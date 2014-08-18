إطلالتك ليوم الاثنين 18 أغسطس من "سيدتي نت"

اليوم إطلالتك التي اخترناها لك ستكون هادئة بألوان الباستيل الفاتحة، مع لمسات ناعمة من الذهبي لإضفاء بريق مميز لها، وهي عبارة عن قميص من الشيفون أكتافه مُزينة بالدانتيل من "ميو ميو" miu miu، مع سروال من الحرير باللون الأبيض من "غوتشي" Gucci، وحذاء باللون الذهبي الفاتح من "كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin، وحقيبة مميزة من Valentino"فالنتينو" ، بالإضافة إلى اكسسوارت مُزينة بحبات اللؤلؤ عبارة عن أقراط من "ديور" Dior، وخاتم من "شانيل" Chanel، وإن كنت تضعين نظارات طبية اخترنا لك واحدة أنيقة من "فيرساتشي"Versace، ولاتنسي ساعة اليد كتلك التي انتقيناها من "بالمان" Balmain حتى تكوني دقيقة بمواعيدك.

ارتدي هذه الإطلالة إلى المكتب أو إلى اجتماعات العمل الهامة.