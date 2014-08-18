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تعرّفي على مجوهرات Café Society من Chanel

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تعرّفي على مجوهرات Café Society من Chanel تعرّفي على مجوهرات Café Society من Chanel

الإثنين 18-08-2014 14:27

من على خشبة أشهر وأعرق المسارح الباريسية، مسرح "الشانزيليزيه"، عرضت دار "شانيل" Chanel مجموعتها الأخيرة للمجوهرات الفاخرة، "كافيه سوسايتي" Café Society، والتي استعادت من خلالها أجواء حقبة العشرينات حتى بداية الستينات.
وتترجم قطع المجوهرات الفاخرة " كافيه سوسايتي" فنون وموضة حقبة العشرينات في كل تجلياتها خاصة فن "الارت ديكو ". ونلمس في مجموعة " شارليستون "Charleston كل ألق ولمعان الألماس الذي يتدفق عل شكل شلالات جسدت قي قلادات في غاية الجمال مزجت الألماس بالأونيكس. وترجمت هذه المجموعة الأشكال الهندسية في كل جمالياتها . فمجموعة "جاز" Jazz عكست موسيقى الجاز التي كان لها رواجاً كبيراً في الحقبة ما بين العشرينات والستينات. أما مجموعة "برودواي" Broadway فهي مجموعة غنيّة بالألماس الذي رصّع بمختلف الأحجام و الأشكال. ومجموعة "مورنينغ ان فوندوم" Morning in Vendôme تترجم جماليات ساحة "فاندوم" الشهيرة ذات الشكل الهندسي المربّع والتي تحتضن أشهر دور المجوهرات الفاخرة. وقد رسمت خطوط هذه االساحة بأعمدة من الأونيكس الاسود. أما مجموعة "توكسيدو" Tuxedo فترجمت كل جماليات زهرة " الكاميليا" وهي الزهرة الأقرب الى قلب كوكو شانيل، ولكن باسلوب عصري وأنيق، اضافة الى مجموعات اخرى منها "سان رايز" Sunrise، بابلز" Bubbles "سامفوني" Symphonie و"سموكينغ" Smoking. كل واحدة منها تؤكد على مهارة "اتولييه" دار شانيل الذي صممت ورصعت فيه كل هذه القطع الرائعة الجمال.

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