بريتني سبيرز تبدو كالمتشردة في أحدث إطلالاتها

لا أحد يعلم سبب تراجع المغنية Britney Spears. فبعد أن كانت النجمة الألمع والأشهر والأكثر أناقة، تراجع أداؤها لتُصبح من الأسوأ على جميع الأصعدة، خصوصاً من ناحية الأناقة! ففي حين تستطيع تعيين أهمّ منسّقة ملابس في العالم للإشراف على أناقتها، إلا أنّها تُفضّل أن تقوم بذلك بنفسها، وفي كلّ مرّة تفشل فشلاً ذريعاً.

وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة كيف أنّ اختياراتها في الأزياء أصبحت أقرب إلى النساء المتشرّدات منها إلى نجمة، أو حتى إلى أيّ امراة عادية في الشارع، إذ لا تستطيع حتّى تنسيق الألوان مع بعضها البعض، حيث نراها بشورت مُهترئ من القماش، أو بفستان غير مواكب للموضة أبداً، أو تنسّق إطلالة من ألوان وأقمشة متضاربة مع بعضها البعض. وأكثر ما يُزعج في إطلالاتها هو الأحذية التي غالباً ما تكون عبارة عن flip flop وأقمشة متضاربة مع بعضها البعض، وأكثر مايزعج في إطلالاتها هو الأحذية التي غالباً ما تكون عبارة عن أبداً، أو تنسق إطلالة، أو أحذية الروكي ذات الطابع القديم. وعلى ما يبدو، فهي تشتري ملابسها من المخازن الرخيصة الكبيرة، في وقت لا نراها إلا نادراً في أزياء المصمّمين الكبار أو اكسسواراتهم، في وقت نرى شعرها ومكياجها دائماً في حالة فوضويّة وغير مرتّبة.

ننصح Spears بتعيين خبيرة في تنسيق الملابس لمساعدتها، وإلا ستُصنّف ضمن الأقلّ أناقة في العالم. وأنت ماذا تعتقدين؟

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