موس المانجو

الوصفة من إعداد الطاهية إيناس عاهد

المقاديــر:-

كيس من الكريما البودرة

1/2 كوب حليب بارد سائل

2 معلقة كبيره قشطه

1 باكيت جيلو ليمون

6 قطع من جبنة كريمية

1/2 كوب ماء ساخن

1/2 معلقه صغيره جيلاتين بودرة

كيس مانجا مجمد وزن 340 غم

القاعده كيك عادي أو بسكوت دايجستف مطحون مع زبدة



للطبقة العلوية



1باكيت جيلو مانجا مذوب بنص كوب ماء بارد ونص كوب ماء ساخن

أو كوب عصير مانجا مخلوط بملعقه كبيره جيلاتين بودرة مذوبه بربع كوب ماء ساخن .



طريقه التحضير :-

1. نطحن البسكوت ويخلط مع الزبده أو نضع كيك عادي كطبقه أولى بقالب التشيز كيك.

2. للخلطه: نضع الكريما والحليب بالخلاط ويخلط ليتماسك قليلا ثم ندوب الجيلو بالماء الساخن ونضيف المانجا والقشطه والجيلو على الكريما ويخلط حتى تتجانس المقادير معا

3. نضع الخليط فوق البسكوت أو الكيك ويدخل الثلاجه ليجمد

4. الطبقه الأخيرة: ندوب جيلو المانجا ويوضع على الطبقه الاخيرة أو ممكن نسخن كوب عصير مانجا مع جيلاتين على النار ليذوب ونضيفه كطبقه أخيرة.

ملاحظه :- ممكن إضافة بعض القطرات من ملون الطعام الأصفر على الخليط عند خلطه للحصول على لون اغمق

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