بالأسماء .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم قطار بسيارة ملاكى بالبحيرة

لقى خمسة أشخاص مصرعم وأصيب إثنين آخرين فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وقطار فى منطقة البوصيلى بمركز رشيد بمحافظة البحيرة، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى رشيد العام.

تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وقطار فى منطقة البوصيلى بمركز رشيد أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة إثنين، تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.

وحصلت وكالة أنباء «أونا» على أسماء المتوفين وهم: «نبيل محمد أبوشحاته 50 سنة، هنداوى محمد عبدالعظيم 35 سنة، محمد هنداوى عبدالعظيم 5 سنوات، إيمان هنداوى عبدالعظيم 10 سنوات، وجثة مجهولة لسيدة فى العقد الرابع من العمر»