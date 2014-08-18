وزيرة التضامن تفتتح مكتب تأمينات يخدم 10 آلاف منشأة بالخانكة

افتتحت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي بحضور المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية والقيادات التنفيذية بالمحافظة اليوم مكتب التأمينات الاجتماعية الجديد بمدينة الخانكة.

> وأوضحت الوزيرة أن افتتاح مكتب تأمينات جديد يأتي في إطار حرص الوزارة علي الارتقاء بمستوي الخدمات التأمينية المقدمة والتيسير علي أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال.

> وأشارت، فى تصريحات صحفية لها اليوم، إلي أن المكتب يخدم عدد 10000منشأة ويبلغ عدد المؤمن عليهم 37 ألفا و500 مؤمن عليه وأن عدد المستحقين للمعاش 26 ألف مستحق، وأن إجمالي عدد المعاشات المنصرفة شهريا 4ر2 مليون جنيه وسنويا 5ر28 مليون جنيه.

> وأضافت الوزيرة أن المكتب مكون من ثلاثة طوابق مقام علي مساحة 500 م2 ومجهز بشكل حديث لسهولة أداء الخدمة، كما يحتوي المبني علي صالات ذات مساحات واسعة مجهزة باستراحات لخدمة جمهور المتعاملين وبلغ إجمالي تكلفته 8ر3 مليون جنيه.

> وأضافت آمال عبدالوهاب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص أن عدد المكاتب التأمينية بمحافظة القليوبية 13 مكتبا، وأن عدد المنافذ 105 منافذ صرف وعدد المؤمن عليهم 322 ألف مؤمن عليه، وعدد المستحقين للمعاش 148 الف مستحق للمعاش، وأن المعاشات المنصرفة سنويا 128 مليون جنيه.