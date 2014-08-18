إكرامي يختار - المبارة الأفضل في مسيرته .. دوليا ومحليا

عاد من رحلة احتراف في فينورد الهولندي ليصبح الحارس الأساسي لمرمى الأهلي ومنتخب مصر، رغم فترة من اهتزاز المستوى أنهاها بتألق ملفت للأنظار.

شريف إكرامي بات من أهم اللاعبين المصريين في الوقت الحالي، وهو ما دفع FilGoal.com لسؤاله عن المباراة الأفضل في مسيرته.

يقول إكرامي: "هناك مباراتين أراهما الأفضل في إلى الأن مسيرتي، الأولى مع منتخب مصر أمام تشيلي والتي انتهت بخسارتنا 3-2، خضت الشوط الأول وخرجت بشباك نظيفة وتصديت للعديد من الكرات."

وأضاف إكرامي "على الصعيد المحلي، مباراة بتروجيت في الدورة الرباعية والتي انتهت بفوز الأهلي 4-0، تصديت خلالها لركلتي جزاء."

وأكمل إكرامي "هناك أيضا مباراة أورلاندو بايرتس في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2013 والتي فاز بها الأهلي 2-0، ومباراة ودية خضتها مع فينورد أمام ليفربول."

شاهد ملخص تصديات إكرامي أمام تشيلي