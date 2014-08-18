طائرات مجهولة تحلق فوق العاصمة الليبية طرابلس وسماع دوي انفجارات

قال سكان في العاصمة الليبية طرابلس إن طائرات مجهولة حلقت قبيل فجر اليوم الاثنين فوق المدينة حيث سمع دوي انفجارات وسط مواجهات مسلحة بين ميليشيات متناحرة. وحلقت أولى هذه الطائرات حوالى الساعة 2,00 بالتوقيت المحلي من يوم الإثنين. وبحسب أحد السكان، فإن دوي انفجار قوي سمع بدون التمكن من التعرف على الطائرات ولا على مكان الانفجار الذي تلته انفجارات أخرى بحسب ما أفادت وكالة “فرانس 24″.

وأضاف هذا الرجل لوكالة فرانس برس أن “الانفجارات كانت تسمع بوضوح في أحياء شرق طرابلس” على بعد نحو 15 كلم عن وسط المدينة.

وقالت قناة التلفزيون المحلية ليبيا “أولا” القريبة من الضابط المنشق اللواء خليفة حفتر إن “الطيران العسكري قصف عدة مواقع” بالقرب من طرابلس بدون أن تضيف أي تفاصيل.

ويشن اللواء حفتر عملية ضد “المجموعات الإرهابية” التي تفرض سلطتها في بنغازي (شرق) منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

ولم ترد أي تفاصيل من مصدر رسمي عن تحليق الطائرات الذي يتزامن مع مواجهات بين كتائب الزنتان (غرب) المتحالفة مع “الوطنيين” والتي تلقى تأييد حفتر، وكتائب مصراتة (شرق طرابلس) المتحالفة مع الإسلاميين للسيطرة على جسر يعتبر منفذا إلى المطار يقع في جنوب طرابلس خاضع لميليشيات الزنتان.