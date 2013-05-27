حبيب شيرين الجديد من يكون؟

على الرغم من إنها مرّت بأزمة نفسيّة شديدة بعد طلاقها من الموزع الموسيقي محمد مصطفى، تبدو معنويات الفنّانة شيرين عبد الوهاب هذه الأيّام مرتفعة جداً، ما دفع بالبعض إلى التأكيد أنّ النجمة تعيش قصة حب جديدة، وهو ما أكّده بعض المقربين من شيرين الذين قالوا إنها تتهرّب من الإجابة عن حقيقة ما يشاع.

من جهة ثانية، هاجم جمهور المغرب على مواقع التواصل الاجتماعي شيرين لظهورها بالجينز على مسرح مهرجان موازين، الذي وقف عليه عمالقة الغناء في مصر والوطن العربي، ما دفع بمحبيها إلى التبرير بأن شيرين ارتدت هذه الملابس لأنها لا تزال تعانى من التواء في قدميها، بعدما كادت أن تسقط أثناء نزولها من الطائرة في مطار المغرب وعليه فإنها لن تتمكن من ارتداء فستان مع كعب عالي، ولكن يبدو أن محبيها لم يشاهدوها في المؤتمر الصحفي الذي سبق المهرجان حيث ارتدت فيه فستاناً مع حذاء ذو كعب عالي.