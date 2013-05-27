أول فيلم غزي ينافس على السعفة الذهبية في "كان"

وصل فيلم "كوندوم لييد" الفلسطيني للمنافسة على السعفة الذهبية للأفلام القصيرة لهذا العام في مهرجان كان، بعد غياب عربي لافت عن المشاركة في المهرجان بنسخته السادسة والستين.

والفيلم الذي يحمل اسم الحرب التي شنتها اسرائيل على غزة في عام 2008 " الرصاص الواقي" من إخراج أخوين توأمين من غزة أطلقا على نفسيهما اسمين فنيين هما "عرب وطرزان".

تدور قصة الفيلم عن العلاقة بين زوجين في ظل الحرب والحصار، وهي علاقة إنسانية يمكن أن يمر بها أي زوجين في العالم وليس في غزة فقط.