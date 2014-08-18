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مؤسس «ويكيليكس» يعلن عزمه مغادرة سفارة الاكوادور قريبًا

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مؤسس «ويكيليكس» يعلن عزمه مغادرة سفارة الاكوادور قريبًا مؤسس «ويكيليكس» يعلن عزمه مغادرة سفارة الاكوادور قريبًا

 

مؤسس “ويكيليكس” جوليان أسانج”

أعلن مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج أنه سيغادر سفارة الاكوادور فى العاصمة البريطانية لندن “قريبا” بعد عامين من اللجوء فيها.

ولم يكشف أسانج – فى مؤتمر صحفى نقله تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الاثنين – عن الموعد المحدد الذى يعتزم فيه مغادرة السفارة، الا انه اوضح انه لم يتخذ هذا القرار للاسباب التى ذكرتها الصحف البريطانية، والتى رجحت تردى حالته الصحية وضرورة خضوعه للعلاج.

من جانبه، أكد ريكاردو باتينو وزير خارجية الاكوادور ان بلاده ستستمر فى توفير الحماية لاسانج.

يشار الى انه كان قد تم توقيف أسانج “43 عاما” أواخر عام 2010 بناء على مذكرة أصدرتها محكمة فى السويد بعد أن اتهمته مواطنتان سويديتان بالتحرش الجنسى بهما واغتصابهما، ونفى أسانج هذه الاتهامات واصفا إياها بالمسيسة وقال إن توجيهها ضده جاء انتقاما منه على نشاطاته فى كشف أسرار السياسة الأمريكية.

ويقيم مؤسس “ويكيليكس” حاليا كلاجئ فى سفارة الأكوادور بلندن على مدى العامين الأخيرين تفاديا لترحيله إلى السويد .

 

أ ش أ

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