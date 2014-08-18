سائق أمام قاضي «الهروب الكبير»: «ملثمين سرقوا اللوادر وقالوا هنقضي بيها مصلحة»

أفاد الشاهد رقم 35 أحمد محمد عبد السلام أبو العزم – 26 سنه سائق لودر أمام الدائرة ” 15 ” بمحكمه جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية «الهروب من وادي النطرون» والمعروفة إعلامياً بـ «الهروب الكبير» والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و 130 متهم آخرين من جماعة الإخوان بأنه فوجئ باقتحام عدد من الملثمين للمصنع الموجود به عدد 2 لودر يتحدثون باللهجة العربية وقالوا لهم “هناخد الوادر دي هنقضي بيها مصلحة وهنبئا نتصل بيكم نقولكم هي فين “، وبالفعل قاموا بأخذها، وأضاف أنه سمع بعد ذلك أنهم اقتحموا بيها سور السجن .