ضبط 735 قطعة سلاح و11 تشكيلا عصابيا وإعادة 24 سيارة مسروقة

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

> وأسفرت جهود تلك الحملات، التى شُنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدار 72 ساعة، عن ضبط 183 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص من بينها قطعتان سلاح من الأسلحة المستولي عليها من المواقع الشرطية و3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وإعادة 24 سيارة مبلغ بسرقتها، فضلا عن ضبط 537 قطعة سلاح أبيض و4 مساجين هاربين و1358 دراجة بخارية مخالفة .

> وشملت قطع الأسلحة 183 قطعة سلاح عبارة عن 22 بندقية آلية و4 بنادق مششخنة و51 أخرى غير مششخنة و23 طبنجة و83 فرد محلى الصنع و2996 طلقة مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط بندقيتين آليتين من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، فضلا عن ضبط 118 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة .

> كما استهدفت الحملات عددا من البؤر الإجرامية بمديريات أمن (القاهرة ، القليوبية ، الدقهلية ، بورسعيد ، دمياط ، أسيوط) بعدة حملات أمنية أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية منها ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت ( 66,080 كيلو جرام) وكمية من مخدر الحشيش وزنت ( 9,316 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2,442 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 1,199 كيلو جرام) و20108 أقراص مخدرة، فضلا عن ضبط 14 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم فرد محلى و13 قطعة سلاح أبيض وضبط 11 تشكيلاً عصابياً ضموا 24 متهما ارتكبوا 21 حادث سرقة متنوعة.

> وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، كما قامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.