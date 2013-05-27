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أحمد بوخاطر يعالج القضايا الإنسانية

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أحمد بوخاطر يعالج القضايا الإنسانية أحمد بوخاطر يعالج القضايا الإنسانية

بعيداً عن المألوف وفي خطوة غير مسبوقة، قام الفنان الإماراتي العالمي أحمد بوخاطر بتنفيذ آخر أعماله وهو عبارة عن قصير مؤثر، يعالج فيه إحدى القضايا الإنسانية المنتشرة في عالمنا وهي مشكلة الفقر وأطفال المجاعة، كما وتم إصدار الفيديو باللغة الإنجليزية أيضا لتكون الرسالة موجهة إلى العالم أجمع.

يعدّ بو خاطر من الفنانين الأوائل في العالم الذين تطرقوا للمواضيع الإنسانية وبطريقة البرومو (الإعلان القصير)، حيث يحاول الفنان الإماراتي إيصال رسالة السلام والمساعدة وإنقاذ الأطفال ونشرها في عالمنا من خلال تنفيذ مثل هذه الأعمال التي تخاطب الضمير والوجدان العالمي.

تم تنفيذ العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة – دبي وبمشاركة فريق عمل ضخم وإمكانات ممتازة بإدارة وإشراف من فادي طلبي وإخراج أحمد عبد الرزاق وستكون هناك أعمال مماثلة على النمط نفسه نظراً للفائدة الكبيرة والصدى الرائع الذي صاحب هذا العمل.

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سيدتي

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