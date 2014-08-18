محلب يتلقي تقريرا بشأن الاحتياطات اللازمة لوقاية جنوب سيناء من أخطار السيول

تلقي المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء تقريرا مفصلا من الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، بشأن تكليفات رئيس الوزراء الخاصة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء.

> وأكد وزير الموارد المائية والرى، في تقريره، أنه عقب الزيارة الميدانية لمدن دهب ونويبع وطابا، نتج عنها تقديم الوزارة لدراسة متكاملة للوقاية من أخطار السيول، بحيث يتم تنفيذها على أربعة أعوام بتكلفة إجمالية قدرها 850 مليون جنيه، وتخصيص مبلغ وقدره 50 مليون جنيه من ميزانية الوزارة، ولاول مرة، لحماية مدينة طابا من السيول التي تعرضت لها الشتاء الماضي وكبدتها خسائر تتجاوز الـ 400 مليون جنيه.

> وأضاف الوزير، في تقريره لرئيس الوزراء، أن من أهم نتائج الزيارة الميدانية أيضا، صدور عدة قرارات منها بشأن مدينة دهب، فقد تم تقديم تقرير شامل لحماية مدينة دهب من أخطار السيول بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه، وتمت الموافقة على تخصيص المبلغ من ميزانية الوزارة، والتي ستتضمن أيضا القيام بتطهيرالخزانات بعد كل سيل لإستيعاب أكبر قدر ممكن من مياه السيول، أما بخصوص مدينة نويبع، فقد أشاد أهالي المدينة والأجهزة التنفيذية بها بالأعمال التي نفذتها وزارة الموارد المائية والرى في حماية مدينة نوبيع ومحطتى الصرف الصحى ومحطات الكهرباء والمدينة والميناء من أخطار السيول المتكررة منذ عام 2004 وحتى الأن، والتي تضمنت تنفيذ عدد 5 سدود وعدد 2 خزان أرضي وبحيرة صناعية على روافد وادي وتير، وجاري تنفيذ عدد 3 سدود، وذلك بإجمالى تكلفة قدرها 41 مليون جنيه.

> وأشار الدكتور حسام مغازي إلى أنه تقرر أن تقوم وزارة الري بدراسة لإستكمال ما قامت به هيئة الطرق والكبارى بالمنطقة على طريق طابا نويبع، وقد تم التوجيه بضرورة إجراء التطهيرات اللازمة فى الدلتا، وكذا عمل الصيانة اللازمة للحواجز، ودراسة عمل حوض تهدئة بدلتا وادى وتير لتهدئة سرعة المياه لإستيعاب كميات أكبر من مياه السيول، وتم تكليف معهد بحوث الموارد المائية بالإنتهاء من دراسة أعمال الحماية لهذه الوحدات.

> وعن مدينة طابا، قال الوزير إنه تم تفقد آثار السيول بالمنطقة ومدي الأضرار التي حدثت على المنشآت السياحية، والإلتقاء ببعض المستثمرين أصحاب بعض المنشأت السياحية بالمنطقة، وتم إصدار توجيهات بضرورة عمل التطهيرات اللازمة للبرابخ والكباري الموجودة والمنشأة بمعرفة هذه الجهات لحين البدء في تنفيذ أعمال دراسة وزارة الموارد المائية بالمنطقة، كما تم عمل تقرير شامل لحماية مدينة طابا من أخطار السيول بتكلفة أعمال مقترحة قدرها 50 مليون جنيه، كما تمت مطالبة أصحاب القري والفنادق السياحية بالمشاركة في أعمال الحماية من اخطار السيول.

> تجدر الإشارة إلى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء، قد قام بزيارة إلى محافظة جنوب سيناء، وتضمنت توجيهات محلب قيام كل وزير بالمرور الميداني فيما يخص وزارته لتذليل العقبات وتنشيط الاعمال الجارية بالمحافظة.