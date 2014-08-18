الاتفاق بين وزارتى الأوقاف والثقافة على مواجهة التطرف وترسيخ الانتماء للوطن

تم الاتفاق بين وزارتى الأوقاف والثقافة على تناول القضايا الوطنية محل الاتفاق والاهتمام المشترك، وتجنيب الخلافات والجدليات التي لا يحتملها الوطن في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه، وذلك من خلال محاضرات وندوات وقوافل مشتركة، وصالونات فكرية وثقافية يشارك فيها علماء الأوقاف والمثقفون والمفكرون والكتاب، كما يقوم علماء وأئمة الأوقاف بإلقاء عدد من المحاضرات والندوات في قصور الثقافة.

> وأوضحت وزارة الأوقاف – فى بيان اليوم الاثنين أن الاتفاق يأتى فى إطار التنسيق والتفاهم بين الوزارتين، وفي ضوء بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى مواجهة التطرف والغلو، وترسيخ الانتماء للوطن، ونشر صحيح الإسلام بعيدا عن الإفراط والتفريط، ويتم لأول مرة في تاريخ الوزارتين.

> وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الوزارة تعمل على مواجهة النقيضين المتطرفين “الغلو، والتطرف باسم الدين”، والتسيب والالحاد الموجه لتفتيت المجتمع، وتهديد أمنه واستقراره وسلامته، مشددا على أن مواجهة التطرف لم ولن تكون بمحاربة التدين على الإطلاق.. ولا يفكر أحد في ذلك ولا يسعى إليه.

> وقال “إن أفضل وسيلة لمحاصرة التطرف والقضاء عليه هي نشر سماحة الإسلام وبيان عظمة حضارته وسعة أفقه وقبوله للتنوع والاختلاف، الذي هو سنة كونية وإلهية.. وإذا عرضت سماحة الإسلام عرضا صحيحا على أي عاقل ثم عرض عليه التشدد والغلو لا يمكن إلا أن يميل بفطرته التي فطره الله عليها إلى جانب السماحة واليسر”.

> كما شدد جمعة على ضرورة مواجهة الحجة بالحجة، والفكر بالفكر، وأهمية الوصول إلى الناس جميعا، خاصة الشباب والناشئة حيث كانوا في مدارسهم ونواديهم ومراكز شبابهم ومراكز ثقافتهم وحقولهم ومصانعهم بمعاني الإسلام السمحة التي حاول المتشددون اختطافها وتشويهها في السنوات الماضية.

> وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قد اجتمع بمقر الوزارة مع الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة، لبحث مواجهة التنظيمات الإرهابية والتنسيق بينهما لكشف زيف وخطورة هذه التنظيمات.