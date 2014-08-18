بلدية أبوظبي تدعو لإزالة الأطباق اللاقطة المخالفة

أكدت بلدية مدينة أبوظبي على ضرورة إزالة كافة الأطباق اللاقطة العشوائية المخالفة من على أسطح المباني والشرفات لما لها من أثر بيئيّ سلبيّ، إضافة إلى تشويهها للمظهر الحضاري للمدينة، داعية الجماهير إلى الالتزام بما ورد بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي، وأحكام لائحته التنفيذية.

ووفقاً للقانون يلتزم المالك بتركيب ( 4) من الصحون اللاقطة بالنظام المركزي على أسطح المباني كحد أقصى، فيما حظر وضع الصحون اللاقطة في الشرفات بكافة أنواع المباني، أو وضعها على أسطح المباني أو أسوار الحدائق، كما حظر أيضاً تدلي كابلات التوصيل على واجهة المبنى.

وأهابت البلدية بجميع أفراد المجتمع دعم جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة أبوظبي، وذلك من خلال التخلص من كافة أنواع المشوهات التي تمس المظهر العام للمدينة.

انتشار عشوائي

وقال أحمد فاضل المزروعي مدير إدارة المراكز الخارجية في بلدية مدينة أبوظبي، إنه لوحظ في مدينة أبوظبي انتشار عشوائي وكثيف للأطباق اللاقطة بصورة تشوه المظهر العام، لذا فإن البلدية تجدد دعوتها لمُلاك المباني والفلل ومُستأجري المباني بكافة أنواعها والسكان في مدينة أبوظبي إلى إزالة الأطباق اللاقطة المخصصة لاستقبال البث الفضائي الخاص بالأجهزة التلفزيونية.

وتمديدات أسلاكها المنتشرة بشكل كثيف وعشوائي على أسوار وواجهات المباني والفلل والشرفات، وذلك تجسيدا لاستراتيجية البلدية في الحفاظ على المظهر العام لمدينتنا وتحسين الوجه الحضاري لها وتعزيز جوانب الأمن والسلامة العامة والحدّ من التلوث البيئي وتأثيراته، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في حماية البيئة والحفاظ عليها من جميع أشكال التلوث والتشويه.

سلبيات عديدة

وأوضح المزروعي أنه ينتج عن هذه الظاهرة العديد من السلبيات المترتبة على تركيب الصحون اللاقطة بشكل عشوائي نذكر منها على سبيل المثال، تشويه المنظر العام للمدينة بسبب كثافة انتشار الأطباق على أسطح المباني بشكل غير منظم وعشوائي.

في الوقت الذي تسعى فيه البلدية وبالتعاون مع جميع شركائها الاستراتيجيين إلى تحسين المظهر العام للمدينة كونه يشكل إحدى أهم أولويات حكومة أبوظبي ضمن الخطة الاستراتيجية 2030، مشيراً إلى أنه من السلبيات المترتبة على هذه الظاهرة إعاقة القيام بأعمال الصيانة الدورية ووصول معدات الإغاثة إلى أسطح المباني في حالات الطوارئ والإنقاذ بسبب كثافة انتشار الأطباق اللاقطة والكابلات الخاصة بها.